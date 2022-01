Putin e Maduro conversam por telefone sobre cooperação entre Moscou e Caracas

Kremlin informou que países debateram situação do coronavírus e falaram sobre ‘fortalecimento da soberania’ da Venezuela

SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP Mandatários da Venezuela e Rússia coversaram por telefone nesta quinta-feira



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone nesta quinta-feira, 20, com seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, e ambos reafirmaram sua disposição de fortalecer a cooperação entre Moscou e Caracas em vários níveis, segundo informou o Kremlin. “Eles concordaram em ativar contatos russo-venezuelanos em vários níveis”, informou a presidência russa, observando que Putin expressou seu “apoio inabalável aos esforços das autoridades venezuelanas para fortalecer a soberania e garantir o desenvolvimento econômico e social do país”. Os dois líderes discutiram questões atuais das relações entre os dois países, bem como o andamento de projetos conjuntos nas áreas de comércio, economia e energia.

“A importância de continuar a cooperação na luta contra o coronavírus, incluindo o fornecimento de vacinas russas para a Venezuela, foi ressaltada”, acrescentou o Kremlin. Putin e Maduro confirmaram também sua intenção de “manter estreita coordenação” com organizações internacionais “de acordo com os princípios de associação estratégica que regem as relações dos dois Estados”. A Rússia é um dos maiores aliados políticos e comerciais do governo de Nicolás Maduro, no poder desde 2013. Os laços entre os dois países foram fortalecidos durante o governo do falecido presidente Hugo Chávez e se mantêm no governo Maduro, mesmo depois que, em 2019, vários países da comunidade internacional retiraram seu reconhecimento como presidente, após ter sido reeleito em eleições controversas um ano antes.

*Com informações da EFE