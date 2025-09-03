Putin e Xi Jinping discutem longevidade e acordos bilaterais em evento militar

Conversa aconteceu durante desfile militar em homenagem ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e foi capturada por um microfone aberto enquanto caminhavam ao lado de Kim Jong-un

Em um evento realizado em Pequim, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, abordaram temas relacionados a transplantes de órgãos e a possibilidade de prolongar a vida humana até 150 anos. A conversa, que ocorreu durante um desfile militar em homenagem ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, foi capturada por um microfone aberto enquanto caminhavam ao lado de Kim Jong-un, da Coreia do Norte.

Durante a discussão, o tradutor de Xi Jinping destacou que, no passado, a expectativa de vida raramente ultrapassava os 70 anos. No entanto, ele observou que atualmente, aos 70 anos, as pessoas são vistas como ainda jovens. O tradutor de Putin, por sua vez, mencionou os avanços na biotecnologia e a possibilidade de transplantes de órgãos contínuos, insinuando que isso poderia levar à imortalidade. Xi Jinping também fez uma previsão otimista, afirmando que alguns especialistas acreditam que, neste século, a expectativa de vida humana poderá atingir os 150 anos. Essa conversa sobre longevidade e saúde se deu em um contexto mais amplo de discussões sobre segurança e cooperação internacional.

No mesmo evento, Xi enfatizou que o mundo se encontra em uma encruzilhada, onde a escolha entre “paz ou guerra” é crucial. Enquanto inspecionava tropas e equipamentos militares, ele reforçou a importância de um ambiente estável. Putin, por sua vez, participou de uma cúpula que resultou na assinatura de mais de 20 acordos entre a Rússia e a China, abrangendo setores como energia e inteligência artificial. Entre os acordos firmados, destaca-se a criação de um novo gasoduto, embora detalhes sobre financiamento e preços ainda não tenham sido divulgados.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA