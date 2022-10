Biden, Macron, Maduro e outros líderes mundiais parabenizam Lula pela vitória nas eleições

Líderes mundiais parabenizaram Luis Inácio Lula da Silva (PT) pelo resultado nas eleições 2022. O petista derrotou Jair Bolsonaro, atual presidente, neste domingo, 30, na disputa no segundo turno. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mandou os cumprimentos para o primeiro candidato a conseguir chegar ao terceiro mandato e parabenizou a vitória no que ele chamou de eleições ‘livres e justas’. O norte-americano também disse esperar que os dois possam trabalhar juntos. “Parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalharmos juntos para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos meses e anos”, escreveu. Emmanuel Macron, líder francês, também escreveu uma mensagem para Lula. Por meio do Twitter, ele escreveu: “Juntos, nós vamos unir nossos esforços para superar os muitos desafios comuns e renovar os laços de amizade entre nossos dois países”. Os presidentes da Colômbia, Espanha, Venezuela e Argentina, e o primeiro-ministro de Portugal também mandaram as suas saudações.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula!

Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil , mas também em torno das grandes causas globais.

Brazilian citizens went to the polls to elect their new president in a peaceful and well-organised election

Parabéns @LulaOficial on your election!

I look forward to working together & advancing EU-Brazil relations with your government, and with new Congress & State authorities https://t.co/JgSthRYGT9

