Putin envia saudações de Natal e Ano Novo a líderes de países aliados, incluindo Lula

Presidente russo expressou confiança de que Brasil e Rússia coordenarão posições nos assuntos internacionais, seja dentro do grupo BRICS ou do G20

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN Segundo o Kremlin, Putin também enviou saudações de Natal ao papa Francisco e a ex-líderes ocidentais



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou neste sábado, 30, o Natal e a chegada antecipada do Ano Novo aos líderes de países aliados como Brasil, China, Índia e Turquia, mas não aos mandatários de Estados hostis, informou o Kremlin. A saudação de Natal confirma a clara reorientação da política externa do Kremlin desde o início da campanha militar russa na Ucrânia, há quase dois anos. O Kremlin acusa o Ocidente de aprovar milhares de sanções contra seu país e de fornecer enormes quantidades de armas ao exército ucraniano com o único propósito de alcançar a “derrota estratégica” da Rússia no campo de batalha. A única exceção à regra é o primeiro-ministro húngaro, Víktor Orbán, com quem Putin se compromete na sua mensagem a continuar a cooperação construtiva e pragmática no interesse de ambos os povos.

Putin felicitou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma carta na qual expressou sua confiança de que ambos os países coordenarão posições nos assuntos internacionais, seja dentro do grupo BRICS ou do G20, que em 2024 serão presididos por Rússia e Brasil, respectivamente. Na sua mensagem ao líder chinês, Xi Jinping, destaca que as cúpulas de Moscou e Pequim representaram um “forte impulso” ao desenvolvimento das relações bilaterais, que lhes permitiu ultrapassar os US$ 200 bilhões em trocas comerciais este ano. No caso da Turquia, o chefe do Kremlin destaca os grandes projetos conjuntos nos campos de energia e infraestrutura, da cooperação na resolução de conflitos, e para 2024 defende a continuação do diálogo político com o mandatário turco, Recep Tayyip Erdogan, em prol da estabilidade e da segurança no continente euro-asiático.

Destacou que as relações amistosas com a Venezuela – cujo o presidente, Nicolás Maduro, visitará este país no próximo ano – são “de alto nível”; e também defendeu o desenvolvimento “frutífero” da cooperação com Nicarágua e Bolívia em mensagens aos seus mandatários, Daniel Ortega e Luis Arce. E felicitou o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, e o general do Exército Raúl Castro pelo Natal e pelo Dia da Libertação, que se celebra anualmente na ilha em 1º de janeiro, ao mesmo tempo que defende o desenvolvimento de suas relações no interesse de “uma ordem mundial democrática e justa”. Segundo o Kremlin, Putin também enviou saudações de Natal ao papa Francisco e a ex-líderes ocidentais, como o francês Nicolas Sarkozy e o alemão Gerhard Schröder.

*Com informações da agência EFE