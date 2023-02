Putin expressa condolências por vítimas de temporais no litoral norte de São Paulo

Presidente russo disse que ‘compartilha a dor daqueles que perderam seus parentes e amigos’ e acredita que os estragos causados pelas chuvas ‘serão superados rapidamente’

Ilya PITALEV / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin mandou um telegrama a Lula expressando suas condolências



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou nesta segunda-feira, 20, um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrando condolências pelos graves temporais ocorridos neste domingo, 19, no litoral norte de São Paulo, que provocaram ao menos 36 mortes. “Prezado senhor presidente, receba nossas mais sinceras condolências pelas trágicas consequências das inundações no estado de São Paulo”, escreveu o líder russo. Putin também destacou que “a Rússia compartilha a dor daqueles que perderam seus parentes e amigos e confia que as consequências desse desastre natural serão superadas rapidamente”. Conforme divulgado pelo governo de São Paulo no domingo, além das mortes, as fortes chuvas deixaram ao menos 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas. Fora isso, também foram interditados 20 pontos de rodovias, o abastecimento de água foi afetado e houve interferência no sinal telefônico da região. O governador Tarcísio de Freitas decretou “estado de calamidade pública” nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabelha, Guarujá e Bertioga. Lula, por sua vez, anunciou que visitará a região afetada nesta segunda-feira para acompanhar os esforços de enfrentamento da tragédia em coordenação com o governo de São Paulo, o Ministério do Desenvolvimento Regional e as prefeituras. O volume de chuva na região entre sábado, 28, e domingo superou o esperado para todo o mês nas cidades mais afetadas.

*Com informações da EFE.