Putin fala com Lula por telefone e compartilha informações sobre reunião com Trump, diz Palácio do Planalto
De acordo com nota do governo federal, conversa ocorrida nesta segunda-feira (18) durou cerca de 30 minutos; presidente russo é aliado de longa data do petista
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do russo Vladimir Putin nesta segunda-feira (18). Em nota emitida pelo governo federal, a ligação durou cerca de 30 minutos e contou com informações do encontro do presidente da Rússia com o dos Estados Unidos, Donald Trump.
Essa foi a segunda conversa entre Lula e Putin. No dia 9 de agosto, os presidentes também abordaram a guerra na Ucrânia. O Brasil, junto com a China, tenta mediar uma negociação que envolva russos e ucranianos, porém a iniciativa ainda não teve êxito.
Veja nota:
Nesta segunda-feira, 18 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na ligação de cerca de 30 minutos, Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, em 15 de agosto, que avaliou como positiva.
Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.
O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.