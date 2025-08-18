Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Deputados acusam Romeu Zema de abandonar governo de MG após lançar pré-candidatura

Deputados acusam Romeu Zema de abandonar governo de MG após lançar pré-candidatura

Grupo composto por partidos de esquerda afirma que governador tenta projetar uma imagem de político inovador com base em ações de marketing e alto investimento em verba, estimado em R$ 147 milhões

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 10h18
  • BlueSky
MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Acontece neste sábado (16) o lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à Presidência da República nas eleições de 2026, durante o Encontro Nacional do Partido Novo na sede da Amcham na zona sul de São Paulo. Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema durante lançamento de pré-candidatura

Deputados estaduais de oposição em Minas Gerais acusam o governador Romeu Zema (Novo) de abandonar a gestão do estado para focar em seu projeto pessoal de candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. A crítica foi formalizada em uma carta divulgada neste domingo (17). Um grupo de 20 parlamentares, integrantes do bloco de oposição “Democracia e Luta” — que reúne partidos de esquerda como PT, PCdoB, PSOL, Rede e Partido Verde — afirma que, após quase sete anos de governo, Zema tenta projetar uma imagem de político inovador com base em ações de marketing e um alto investimento em verba publicitária, estimado em R$ 147 milhões.

Na carta, os deputados listam uma série de problemas que, segundo eles, demonstram o descaso do governador com o estado:

  • Segurança Pública: Corte de combustível para viaturas policiais;

  • Educação: Tentativa de privatização de escolas e abandono da rede pública de ensino;

  • Saúde: Hospitais sem condições adequadas de atendimento e negligência geral com o setor;

  • Assistência Social: Redução de R$ 1 bilhão em recursos destinados ao combate à pobreza;

  • Infraestrutura: Estradas em condições precárias, enquanto obras que favoreceriam interesses particulares são priorizadas;

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Os parlamentares também criticam o reajuste de 300% que o governador autorizou para o próprio salário, contrastando com o aumento de apenas 3% concedido aos servidores públicos. Outro ponto abordado foi o posicionamento de Zema em relação às políticas tarifárias do presidente americano Donald Trump, que, segundo a oposição, ameaçam a soberania nacional.

*Com informações de Rodrigo Costa

Leia também

Carlos Bolsonaro diz que governadores de direita 'se comportam como ratos'
Prestes a ser reunir com Trump, Zelensky declara que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >