Deputados acusam Romeu Zema de abandonar governo de MG após lançar pré-candidatura

Grupo composto por partidos de esquerda afirma que governador tenta projetar uma imagem de político inovador com base em ações de marketing e alto investimento em verba, estimado em R$ 147 milhões

MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema durante lançamento de pré-candidatura



Deputados estaduais de oposição em Minas Gerais acusam o governador Romeu Zema (Novo) de abandonar a gestão do estado para focar em seu projeto pessoal de candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. A crítica foi formalizada em uma carta divulgada neste domingo (17). Um grupo de 20 parlamentares, integrantes do bloco de oposição “Democracia e Luta” — que reúne partidos de esquerda como PT, PCdoB, PSOL, Rede e Partido Verde — afirma que, após quase sete anos de governo, Zema tenta projetar uma imagem de político inovador com base em ações de marketing e um alto investimento em verba publicitária, estimado em R$ 147 milhões.

Na carta, os deputados listam uma série de problemas que, segundo eles, demonstram o descaso do governador com o estado:

Segurança Pública: Corte de combustível para viaturas policiais;

Educação: Tentativa de privatização de escolas e abandono da rede pública de ensino;

Saúde: Hospitais sem condições adequadas de atendimento e negligência geral com o setor;

Assistência Social: Redução de R$ 1 bilhão em recursos destinados ao combate à pobreza;

Infraestrutura: Estradas em condições precárias, enquanto obras que favoreceriam interesses particulares são priorizadas;

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os parlamentares também criticam o reajuste de 300% que o governador autorizou para o próprio salário, contrastando com o aumento de apenas 3% concedido aos servidores públicos. Outro ponto abordado foi o posicionamento de Zema em relação às políticas tarifárias do presidente americano Donald Trump, que, segundo a oposição, ameaçam a soberania nacional.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA