Putin garante a Bolsonaro que vai continuar fornecendo fertilizantes para o Brasil

Líderes conversaram por telefone nesta segunda-feira, 27, e falaram sobre a segurança alimentar global e parceira entre os dois países

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Presidente russo, Vladimir Putin, e presidente Jair Bolsonaro, em Moscou



O presidente russo, Vladimir Putin, e Jair Bolsonaro, conversaram nesta segunda-feira, 27, por telefone e discutiram “em detalhe” a segurança alimentar global e confirmaram a intenção de fortalecer a parceria estratégia entre Rússia e Brasil, informou o Kremlin. “A intenção mútua de fortalecer consistentemente a parceria estratégica entre os dois países, incluindo a expansão da cooperação em vários campos, como a agricultura e a energia, foi confirmada”. Segundo o comunicado, “Vladimir Putin garantiu que a Rússia está comprometida em cumprir suas obrigações de garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes russos aos agricultores brasileiros”, produto a qual o país é altamente dependente. O diálogo entre os líderes vem dias após a reunião do BRICS, em que Putin pediu apoio do bloco contra as “ações egoístas” dos países do Ocidente e apoio para “encontrar uma saída para esta situação de crise que afeta a economia mundial”.