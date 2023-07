Putin planeja visita à China em outubro, confirma Kremlin

Governo russo não descartou uma visita do presidente à cúpula do G20, prevista para 9 e 10 de setembro em Nova Délhi, na Índia

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Presidente Vladimir Putin preside uma reunião por videoconferência com membros do governo russo



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, planeja realizar uma viagem à China em outubro. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 25, pelo assessor presidencial russo para assuntos internacionais, Yuri Ushakov. “É sabido que recebemos um convite e que planejamos viajar para a China em outubro”, disse Ushakov, citado pela agência “TASS”, especificando que a visita ocorrerá durante o fórum Faixa e Rota da Seda. Ushakov não descartou uma visita de Putin à cúpula do G20, prevista para 9 e 10 de setembro em Nova Délhi, na Índia. Estas declarações ocorrem após a Rússia ter confirmado que Putin não compareceria à cúpula dos Brics na África do Sul devido à polêmica causada pelo mandado de captura internacional contra ele. No entanto, o presidente russo planeja participar no evento por videoconferência. Anteriormente, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, indicou que o líder do Kremlin viajaria à China nos próximos meses. O secretário de imprensa do Kremlin especificou que a agenda da visita de Putin ao vizinho asiático inclui a discussão de questões já claras e “bastante volumosas”, como o comércio bilateral, a cooperação econômica e a situação global e regional. Em fevereiro de 2022, pouco antes do início da invasão militar da Rússia na Ucrânia, Putin e Xi proclamaram em Pequim a “amizade sem limites” entre as suas nações. Em março deste ano, durante a visita de Xi à Rússia, o líder chinês tentou convencer Putin da sua iniciativa de paz de 12 pontos e, de acordo com o jornal “Financial Times”, advertiu o presidente russo contra o uso de armas nucleares.

*Com informações da EFE.