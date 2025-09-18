Putin ‘realmente me decepcionou’, afirma Trump

Presidente dos EUA falou sobre a Guerra da Ucrânia durante uma coletiva conjunta com Keir Starmer, premiê britânico; Reino Unido fala em aumentar a pressão’ sobre a Rússia

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP 'Devemos pressionar Putin ainda mais'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (18) que seu homólogo russo, Vladimir Putin, o decepcionou “realmente” ao continuar a guerra na Ucrânia, apesar dos esforços de paz do presidente americano.

Em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em sua residência de campo em Chequers, a 70 km de Londres, Trump disse acreditar que o conflito na Ucrânia seria o “mais fácil” de resolver por causa de sua “relação com Putin”. “Mas ele me decepcionou, ele realmente me decepcionou”, disse.

Starmer defende ‘aumentar pressão’ sobre Putin pelo conflito na Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse também nesta quinta-feira que é necessário “aumentar a pressão” sobre o presidente russo para que encerre a guerra na Ucrânia, durante uma coletiva de imprensa com Trump. “Devemos pressionar Putin ainda mais. Somente quando o presidente [Donald Trump] pressionou Putin é que ele realmente demonstrou disposição para agir. É por isso que devemos aumentar a pressão”, declarou o primeiro-ministro britânico.

*Com informações da AFP

