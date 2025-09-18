Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump espera ‘finalizar alguma coisa’ sobre TikTok em conversa com Xi Jinping nesta sexta-feira

Trump espera ‘finalizar alguma coisa’ sobre TikTok em conversa com Xi Jinping nesta sexta-feira

Durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o republicano afirmou que os EUA receberão uma ‘taxa’ no acordo da plataforma

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 13h23
EFE/EPA/WILL OLIVER / PISCINA PISCINA Donald Trump 'Estamos fazendo isso em conjunto com a China'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar “finalizar alguma coisa” sobre o TikTok durante conversa o líder da China, Xi Jinping, na sexta-feira (19). “Eu vejo grande valor no Tiktok. Os investidores na unidade americana do TikTok estão entre os maiores investidores. Ela será de propriedade exclusivamente de investidores totalmente americanos”, acrescentou o republicano.

Durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, Trump afirmou que os EUA receberão uma “taxa” no acordo do TikTok. “Estamos fazendo isso em conjunto com a China, mas estamos recebendo uma tremenda ‘taxa extra’, eu chamo de taxa extra, apenas por viabilizar o acordo”, disse o presidente dos EUA, sem entrar em detalhes.

Na mídia norte-americana, circulam informações atribuídas a autoridades dos EUA, de que a conversa entre os dois líderes ocorrerá às 10 horas (pelo horário de Brasília).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

