Putin recebe chefe da diplomacia chinesa e diz que relação entre Moscou e Pequim é importante para ‘estabilidade internacional’

Líder russo falou em ‘cooperação’ entre os dois países em meio às alegações americanas de que a China enviará armas à Rússia

Dmitry Astakhov/AFP Declaração do líder russo foi feita na semana em que é aguardado o anúncio de um plano de paz chinês



O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira, 22, que a relação entre Rússia e China “estabiliza a situação internacional”. A declaração do líder russo foi feita na semana em que é aguardado o anúncio de um plano de paz chinês para o conflito na Ucrânia. “As relações internacionais são complicadas hoje em dia. Neste contexto, a cooperação entre China e Rússia é de grande importância para a estabilização da situação internacional”, declarou o Putin ao receber no Kremlin o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi. Ontem, Pequim rebateu as alegações de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, de que o governo chinês considera enviar armas para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. “São os EUA, não a China, que estão constantemente enviando armas para o campo de batalha”, disse Wang Wenbin, porta-voz da chancelaria chinesa.

*Com informações da AFP e da Reuters