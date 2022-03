Putin rejeita acordo de paz com a Ucrânia: ‘Kiev não demonstra atitude séria’

Líder russo voltou a se referir à invasão como uma ‘operação especial’ e alegou que a União Europeia ignora as ações ‘criminais e desumanas’ das tropas de Zelenksy

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 06/03/2022 Vladimir Putin afirma que só irá deixar de atacar a Ucrânia no momento em que o país parar de resistir



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, divulgou um comunicado na noite desta terça-feira, 15, e afirmou que não há a possibilidade de um acordo de paz ou cessar-fogo com a Ucrânia, pois o país “não demonstra atitude séria para encontrar soluções mutuamente aceitáveis” durante as negociações. Segundo o líder do Kremlin, os líderes da União Europeia ignoram as ações “criminais e desumanas” realizadas pelas forças militares comandadas pelo presidente Volodymyr Zelensky. As declarações de Putin foram realizadas em uma conversa telefônica com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

A conversa entre os líderes ocorre horas após a Rússia iniciar um procedimento para deixar o Conselho. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores em seu Telegram, após acusar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a União Europeia (UE) de utilizarem a instituição como “instrumento de apoio ideológico para a sua expansão político-militar e econômica para o Leste europeu”. O Kremlin classificou, ainda, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH), órgão judicial do Conselho, atua “sistematicamente para exercer pressão sobre a Rússia e interferir em assuntos internos”.