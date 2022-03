Rússia inicia procedimento para deixar o Conselho Europeu

Kremlin acusou a instituição de servir a Otan e a União Europeia (UE); Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a saída em seu Telegram

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL - 02/12/2020 A diplomacia de Vladimir Putin decidiu retirar a Rússia do Conselho Europeu



A Rússia anunciou nesta terça-feira, 15, que deu início ao procedimento de saída do Conselho Europeu. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores em seu Telegram e a pasta acusou a Otan e a União Europeia (UE) de “forçarem” o Kremlin a tomar esta medida. Segundo a pasta russa, ambos transformaram a instituição em um “instrumento de apoio ideológico para a sua expansão político-militar e econômica para o Leste”. A diplomacia de Vladimir Putin também afirmou que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH), órgão judicial do Conselho, passou a atuar “sistematicamente para exercer pressão sobre a Rússia e interferir em assuntos internos”.

“Aqueles que nos forçarem a tomar esta medida terão total responsabilidade pela destruição do espaço humanitário e jurídico comum no continente e pelas consequências para o próprio Conselho Europeu, que, sem a Rússia, perderá seu status pan-europeu”, alegou o representante russo em comunicado. Criado em 1949, o Conselho reúne 47 Estados do continente. Ucrânia entrou para o bloco em 1995 e o Kremlin no ano seguinte, em 1996.

*Com informações da AFP