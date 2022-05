Putin sobreviveu a tentativa de assassinato no começo da guerra, afirma Ucrânia

Esse é mais um dos rumores que rondam o líder russo; ucranianos já informaram que ele está com câncer e em vias de sofrer um golpe de Estado

EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN Vladimir Putin participa da cúpula dos Estados membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO)



De acordo com o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, o presidente russo, Vladimir Putin, sobreviveu a uma tentativa de assassinato que ocorreu logo após a invasão lançada no território ucraniano no dia 24 de fevereiro. Segundo Budanov, em entrevista a um jornal local, ele foi atacado por representantes do Cáucaso. “A tentativa foi absolutamente malsucedida, mas aconteceu há cerca de dois meses”, afirmou, mas negou que Kiev tenha envolvimento neste atentado. Essa informação é mais um dos rumores que circulam referente a Putin. Há meses existem especulações sobre a saúde do chefe de Estado, alegando que ele está com péssimas condições psicológicas e físicas e que sofre de várias doenças ao mesmo tempo, uma delas é o câncer. O Kremlin ainda não comentou nenhuma das alegações que rondam em torno de Putin.