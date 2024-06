Qatar Airways é eleita melhor companhia aérea do mundo

Latam, eleita a melhor companhia aérea pelos paulistanos em pesquisa Datafolha, foi a brasileira mais bem posicionada, ocupando o 43º lugar

Anne LEVASSEUR / AFPTV / AFP Avião da Qatar Airways



A Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo, divulgou nesta segunda-feira (24) a consultoria inglesa Skytrax. Ela foi a vencedora do World Airline Awards, premiação conhecida como “Oscar da Aviação”. Asegunda posição ficou com a Singapore Airlines e Emirates. A Qatar Airways, que voa para o Brasil a partir de Doha, subiu uma posição em relação ao ano anterior. A Latam, eleita a melhor companhia aérea pelos paulistanos em pesquisa Datafolha, foi a companhia brasileira mais bem posicionada, ocupando o 43º lugar no ranking geral. Pela quinta vez consecutiva, a empresa foi considerada a melhor companhia aérea da América do Sul. A Azul ficou na 53ª colocação no ranking, enquanto a Gol não apareceu na lista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA