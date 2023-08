Quadro ‘amaldiçoado’ é devolvido duas vezes na Inglaterra após assustar compradores: ‘Ela voltou’

Conteúdo foi compartilhado e viralizou nas redes sociais, passando de oito milhões de visualizações; gerente do estabelecimento informou que deu a pintura e nenhum dos antigos donos quis reembolso

Reprodução/Twitter/@dearlucy Pintura de garotinha é devolvida duas vezes e tida como amaldiçoada



Uma pintura que mostra uma garotinha está sendo classificada como quadro ‘amaldiçoada’, após ter sido devolvido duas vezes em uma loja de caridade em Hasting, na Inglaterra. Os vendedores até pregaram um bilhete em que dizem: “Ela voltou. Foi vendida duas vezes, e voltou duas vezes. Você é corajoso o suficiente?”. Eles também informaram que a obra está sendo vendida por 20 libras (cerca de R$ 153). Em entrevista ao jornal britânico ‘Daily Mail’, Steve, gerente do estabelecimento, a jovem que está ilustrada, possui olhos que segue por toda a sala. A primeira proprietária passou apenas dois dias com ela e, depois, a devolveu, dizendo que queria se livrar daquela imagem. A compradora até alegou que ela tinha uma aura. O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais na terça-feira, e viralizou, passando de oito milhões de visualizações. A imprensa local diz que o quadro foi doado para a loja da instituição por um homem de meia-idade. Na ocasião, ele também deixou algumas molduras no local. A segunda dona da pintura, segundo Steve, estava aterrorizada e disse que não podia ter a pintura, mas, com a vitralização, ela mudou de ideia e decidiu que não estava mais com medo. O gerente do estabelecimento informou que deu o quadro e nenhum dos antigos compradores quis o reembolso.