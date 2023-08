Foragido da Justiça tenta se esconder embaixo do sofá, deixa o pé para fora e acaba preso no ES; veja o vídeo

Homem foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de tráfico e roubo e estava foragido após a saída temporária, em fevereiro de 2022

Reprodução/Instagram/@dhpp.serra Foragido da Justiça tentou se esconder embaixo de sofá



Um foragido da Justiça, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo após tentar se esconder embaixo de um sofá. O caso inusitado aconteceu em Serra, na Grande Vitória. Um vídeo divulgado pelo Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) mostra o homem escondido embaixo do móvel. No entanto, ele deixou o pé para fora, enquanto os agentes estavam em volta do sofá. Segundos depois, o homem é retirado do móvel pelos policiais. O homem foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de tráfico e roubo e estava foragido após a saída temporária, em fevereiro de 2022. Ele também responde a um processo de homicídio ocorrido em março do ano passado. Assista o vídeo abaixo: