Qualidade do ar na capital da Índia entra na categoria ‘grave’ e fábricas são fechadas

Índice AQI em Delhi chegou a 456, considerado o mais alto da escala global

Reprodução/ Twitter @ANI Qualidade do ar é considerada grave ou muito ruim em boa parte do país



A população de Delhi, na Índia, sofre com a poluição e condições climáticas adversas que atingem a região. Neste sábado (horário local), a qualidade do ar segundo o índice AQI (Air Quality Index) atingiu 456 na escala, o que é considerado grave e quase ‘irrespirável’. O problema tem se agravado desde o dia 23 de outubro por uma queda de temperatura e da velocidade do vento, somado ao uso de fogos de artifício e o aumento do número de incêndios em fazendas. Esse é o quinto dia consecutivo com qualidade do ar ‘muito ruim’, segundo o Conselho Central de Controle de Poluição. A cidade tem um Plano de Ação de Resposta Gradual (GRAP) que é um conjunto de medidas antipoluição do ar e, ao chegar ao nível mais extremo, algumas indústrias precisam ser fechadas. Por esse motivo, o governo emitiu ordem de fechamento para 24 unidades industriais por violar “grosseiramente os estatutos e diretrizes relacionados à poluição do ar”. Foram encontradas algumas utilizando carvão e outros combustíveis fósseis sem autorização.