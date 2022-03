Quarta rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia é interrompida novamente e vai continuar na quarta-feira

Negociadores da Rússia e Ucrânia voltaram a se reunir nesta terça-feira, 15, após uma pausa na quarta rodada de negociações que teve início na segunda-feira, 14. Após seis horas de reunião, o representante ucraniano, Mikhailo Podoliak, informou por meio de um tuíte que a reunião vai continuar na quarta-feira, 16. “Continuaremos amanhã. Um processo de negociação muito difícil e viscoso. Existem contradições fundamentais. Mas certamente há espaço para concessões. Durante o intervalo, o trabalho em subgrupos será continuado…”, informou.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022