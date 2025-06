Quatro pessoas seguem hospitalizadas uma semana depois do atropelamento em massa em Liverpool

Polícia de Merseyside, condado metropolitano ao qual a cidade do norte da Inglaterra pertence, disse que o número total de feridos do incidente de 26 de maio aumentou para mais de 100

Paul ELLIS/AFP O acusado, Paul Doyle, que foi militar da Marinha britânica e é pai de três adolescentes, enfrenta sete acusações



Quatro pessoas seguem hospitalizadas uma semana depois do atropelamento em massa durante a comemoração pelo título de campeão inglês do Liverpool, informou a polícia nesta segunda-feira (2). O crime foi cometido por um britânico de 53 anos. A polícia de Merseyside, condado metropolitano ao qual a cidade do norte da Inglaterra pertence, disse que o número total de feridos do incidente de 26 de maio aumentou para mais de 100. “O número de pessoas que ficaram feridas atualmente se localiza em 109”, apontou um porta-voz da polícia, depois de terem apontado em 79 o número de atingidos pelo atropelamento. O homem que atropelou a multidão compareceu na sexta-feira em Liverpool pela primeira vez ante a Justiça. Nesta segunda, a polícia informou que a investigação “continua”, acrescentando que recebeu “mais de 500” depoimentos ou gravações de vídeo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acusado, Paul Doyle, que foi militar da Marinha britânica e é pai de três adolescentes, enfrenta sete acusações, entre as quais estão condução perigosa e lesões graves intencionais. Em 14 de agosto está programada outra audiência na qual Doyle deve se declarar culpado ou inocente. Os tribunais fixaram para 24 de novembro uma data provisória do julgamento, que pode durar de três a quatro semanas. Os primeiros elementos da investigação indicaram que Doyle seguiu uma ambulância que abria passagem entre a multidão. Seu veículo foi cercado por pessoas enfurecidas, o motorista deu marcha à ré e acelerou, atropelando pessoas dos dois lados da estrada.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias