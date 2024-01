Quatro sobreviventes são encontrados após queda de avião russo no Afeganistão

Avião fretado caiu no nordeste do país com seis pessoas a bordo; equipe de resgate procura sobreviventes

Unsplash/Mohammad Husaini Vista aérea da cidade de Kabul, capital do Afeganistão



Um avião fretado da Rússia caiu no nordeste do Afeganistão com seis pessoas a bordo, de acordo com informações de autoridades locais. O acidente ocorreu em uma área remota da zona rural, próximo ao distrito de Zebak, na província de Badakhshan, caracterizada por ser uma região montanhosa, localizada a cerca de 250 quilômetros a nordeste da capital Kabul. O escritório do chefe de polícia local confirmou o ocorrido em um comunicado. Até o momento, quatro pessoas foram encontradas com vida e outras duas ainda estão desaparecidas neste domingo, 21. “O serviço local de busca e resgate em terra encontrou a aeronave Falcon 10”, disse a Rosaviatsia em seu último comunicado. “Das seis pessoas que estavam a bordo do avião, aparentemente quatro estão vivas. Sofreram vários ferimentos. O paradeiro das outras duas está sendo verificado”, continuou a agência.

As autoridades da aviação civil russa informaram que a aeronave desapareceu com quatro tripulantes e dois passageiros. De acordo com a agência de notícias russa Ria Novosti, o avião realizava um voo privado com uma “paciente acamada em estado grave” e o seu marido, que tinha financiado a viagem. Ambos eram cidadãos russos. O avião, registrado na Rússia, parou de se comunicar e desapareceu dos radares. Segundo as autoridades, o voo teria partido do Aeroporto Internacional U-Tapao-Rayong-Pattaya, na Tailândia. O avião pertence ao Athletic Group e a uma pessoa física. A aeronave foi construída em 1978 e estava sendo utilizada como uma ambulância fretada na região sul asiática. O acidente está sendo investigado e as autoridades estão trabalhando no resgate das vítimas e na apuração das causas do acidente.