Novo ataque atribuído a Israel mata uma pessoa no sul do Líbano

Ataque aconteceu na província de Nabatiyeh e teve como alvo um veículo; no sábado, outro carro foi atacado na região e pelo menos um dos ocupantes que morreu era membro do Hezbollah

EFE/EPA/ATEF SAFADI Soldados israelenses a bordo de veículos blindados de transporte de pessoal (APC) em patrulha em uma estrada principal perto da cidade de Kiryat Shmona, perto da fronteira Israel-Líbano



Pelo menos uma pessoa morreu neste domingo, 21, em um novo ataque atribuído a Israel contra um carro no sul do Líbano. O ataque ocorreu na cidade de Kafra, na província de Nabatiyeh, e teve como alvo um veículo, causando uma morte e um número desconhecido de feridos. De acordo com a agência de notícias oficial libanesa “ANN”, o atentado foi realizado com um drone, que lançou um projétil direcionado ao veículo, sem que até o momento sejam conhecidas as identidades dos ocupantes. No sábado, outro veículo foi atacado na região e pelo menos um dos ocupantes que morreu era membro do grupo xiita libanês Hezbollah, que controla o sul do país mediterrâneo. Até o momento, o governo de Israel não se pronunciou a respeito.

No último dia 8 de janeiro, Wissam Hassan Taweel, comandante sênior das forças especiais de elite Radwan do Hezbollah, morreu quando o veículo em que viajava foi atingido por um projétil israelense em uma estrada na área de Khirbet al Salam, no sul do país. Trata-se da vítima mais importante nas fileiras do grupo desde o início das hostilidades com Israel, há três meses. A formação libanesa e Israel têm estado envolvidos em um intenso fogo cruzado através da fronteira comum desde o último dia 8 de outubro, apenas um dia após a eclosão da guerra na Faixa de Gaza. A escalada gradual da violência suscitou receios de que eclodisse uma guerra aberta entre as partes, especialmente depois de um ataque atribuído a Israel ter matado este mês em Beirute o número dois do movimento islâmico Hamas, Saleh al Arouri.

*Com informações da EFE