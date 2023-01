Queda de helicóptero na Ucrânia mata ministro do Interior do país e outras 17 pessoas

Três crianças estão entre as vítimas; veículo caiu próximo a um jardim de infância de Brovary, ao leste da capital Kiev

Sergey Supinsky/AFP Bombeiros trabalham perto do local onde o helicóptero caiu, próximo a um jardim de infância em Brovary, nos arredores da capital Kyiv, matando dezesseis pessoas, incluindo duas crianças e o ministro do Interior nesta segunda-feira, 18



A queda de um helicóptero perto de uma escola infantil nos arredores de Kiev matou o ministro do Interior da Ucrânia, Denis Monastirski, seu vice-ministro, Yevgeny Jenin, e outras 16 pessoas, incluindo três crianças, nesta quarta-feira, 18, informaram as autoridades locais. Outras 29 pessoas ficaram feridas, dentre elas 15 crianças. “Tragédia em Brovary [a leste de Kiev]. O número de vítimas aumentou. Às 10h30 [05h30 no horário de Brasília], 18 mortos, incluindo três crianças (…) Na hora do drama, havia crianças e funcionários na escola. Neste momento, todos já foram retirados”, disse o governador regional Oleksii Kuleba, no Telegram. O ministro, seu vice, um terceiro funcionário do alto escalão do governo e outras seis pessoas estavam a bordo do veículo quando ele caiu, segundo comunicado da polícia nacional ucraniana. A causa da tragédia não foi divulgada até o momento. A aeronave pertencia ao serviço de Estado para situações de emergências, que depende do Ministério do Interior, de acordo com um porta-voz da força aérea ucraniana. Segundo imagens publicadas nas redes sociais, um grande incêndio começou após a queda do helicóptero. A cidade de Brovary, onde o incidente ocorreu, possui 100 mil habitantes ao leste da capital ucraniana.

*Com informações da AFP