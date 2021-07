Pelo menos 24 pessoas morrem após ônibus cair de precipício na Bolívia

Acidente ocorreu em estrada de Chuquisaca e socorristas ainda trabalham para resgatar corpos das ferragens

Google Street View/Reprodução Pelo menos 24 pessoas morreram após ônibus despencar de altura de 150 metros na Bolívia



Pelo menos 24 pessoas morreram e nove ficaram feridas após um ônibus despencar de uma altura de 150 metros em Chuquisaca, na Bolívia, nesta segunda-feira, 12. O coletivo fazia uma viagem de pouco mais de 50 quilômetros entre as cidades de Potolo e Sucre e tinha capacidade para 32 passageiros. Segundo agências de notícias locais, ele caiu de um barranco quando passava pela região de Chataquila, conhecida por suas estradas íngremes e com curvas acentuadas, palco de diversos acidentes. Algumas das vítimas continuam sob as ferragens. As causas do acidente não foram identificadas até o momento porque a polícia ainda busca por sobreviventes, mas a principal suspeita é de que uma manobra imprudente do motorista, que morreu e está preso sob os escombros, tenha feito o veículo despencar do precipício. “Ainda estamos em atividades de resgate. Lamentavelmente, sob o ônibus foram encontrados corpos. Estamos à espera de equipes especializadas”, afirmou o diretor do departamento de trânsito do estado, coronel José Luis Assaf, em entrevista a uma rádio local.