Queda de ônibus no Peru deixa ao menos 24 mortos

GP CANAL / AFP Queda de ônibus no Peru matou ao menos 20 pessoas



Um ônibus caiu em um precipício na madrugada deste sábado, 28, na região de Piura, no norte do Peru. De acordo com autoridades locais, ao menos 24 pessoas morreram no acidente, sendo uma das vítimas fatais de nacionalidade haitiana. Efetivos policiais que chegaram ao local disseram à imprensa que o incidente aconteceu em uma área de direção complicada, conhecida como “Curva do Diabo” e que estão à espera de que o Ministério Público identifique os mortos e feridos. O veículo da empresa Q’orianka Tours partiu de Lima e se dirigia a Tumbes, na fronteira com o Equador, mais saiu da pista em uma área desértica da localidade de Órganos, quando faltavam cerca de 260 quilômetros para chegar ao destino. Ao todo, 60 pessoas estavam no veículo. Os feridos foram levados para hospitais de El Alto e Máncora, balneários de veraneio populares no Peru, no caminho para Piura, cerca de 1.000 quilômetros ao norte da capital.

*Com informações da AFP