Queimadas deixam céu de São Francisco, na Califórnia, alaranjado

Estado luta contra vários focos de incêndio desde o início de agosto

REUTERS/Stephen Lam Céu da Califórnia amanhece laranja por causa de queimadas



O estado da Califórnia sofre com incêndios florestais desde agosto. A forte onda de calor que atinge o estado tem dificultado o trabalho dos brigadistas que, na última segunda-feira, 7, tentavam apagar três fogos de incêndio. De acordo com o Departamento de Proteção contra Incêndios da Califórnia, um desses focos já devastou 79 mil acres de terra e tem crescido sob “condições climáticas extremas”. No sudoeste de Los Angeles, no condado de San Bernardino, chamas foram controladas pelos brigadistas depois que um dispositivo pirotécnico usado em um ‘chá de revelação’ deu início ao fogo. A Floresta Nacional de Cleveland, no sul do estado, já perdeu mais de 10 mil acres para as queimadas.

Por ter tantos focos de incêndio espalhados, os moradores de São Francisco amanheceram com o céu alaranjado na cidade. Relatos da revista ‘Vanity Fair’ diziam que, por volta das 8h30 da manhã, era como se “estivessem em Bladerunner”. Segundo os meteorologistas americanos, o fenômeno ocorreu devido a rajadas de vento, mas que o clima deve melhorar nos próximos dias.”A massa de ar significativamente mais fria está ajudando a reduzir as condições críticas de incêndio em todo o oeste, no entanto, a maior parte da costa oeste e condados adjacentes têm avisos de bandeira vermelha em vigor durante parte do dia de hoje”, disse nessa quarta-feira, 9, o Serviço Meteorológico Nacional.

Veja abaixo algumas fotos e vídeos postadas nas redes sociais: