Quem era ‘El Mencho’, líder do cartel mais poderoso do México morto no domingo

Fundador do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) era considerado o último grande narcotraficante do país

Divulgação / Departamento de Estado dos EUA Nemesio 'El Mencho' Oseguera, fundador do cartel mais poderoso do México morto no domingo (22)



Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), transformou-o no cartel mais poderoso do México por meio do uso da violência, desafiando o governo.

Morto no domingo (22), aos 59 anos, durante uma operação do exército, ele era considerado o último dos grandes narcotraficantes do país desde a prisão e o encarceramento nos Estados Unidos dos fundadores do Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada. Washington havia oferecido uma recompensa de US$ 15 milhões por sua captura.

O criminoso, “violento por natureza”, segundo o especialista em narcotráfico José Reveles, atacava diretamente as autoridades, enquanto outras organizações semelhantes permaneciam na defensiva.

Em 20 de junho de 2020, ele lançou um ataque sem precedentes contra o atual Secretário Federal de Segurança Pública, Omar García Harfuch, então chefe da polícia da capital, ferindo-o. Três pessoas foram mortas, incluindo dois guarda-costas.

Cinco anos antes, seu cartel já havia atacado a recém-formada Gendarmaria Nacional de Jalisco e, em seguida, emboscado um comboio de policiais daquele estado mexicano.

Seus narcotraficantes abateram um helicóptero militar com um lança-foguetes e causaram bloqueios de estradas e incêndios. Dezenas de pessoas foram mortas, incluindo 20 policiais e nove soldados.

Raramente visto em público

Embora tenha aparecido em dois shows de “narcocorridos” em 2025, grupos que cantam em louvor aos narcotraficantes, El Mencho “foi muito cuidadoso para não se expor publicamente; pouco se sabe sobre sua vida”, disse o Sr. Reveles à AFP.

Imagens dele são raras. No cartaz de procurado do Departamento de Estado dos EUA, ele aparece com um rosto anguloso, cabelo impecavelmente penteado e um bigode fino, enquanto em um arquivo de 1989 da Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA), ele é visto com cabelo encaracolado e uma aparência mais grosseira.

Nascido em 1966 em uma família pobre em Michoacán, onde o cultivo ilegal de cannabis era desenfreado, ele imigrou para os Estados Unidos ainda jovem. Na década de 1980, foi condenado por tráfico de heroína e deportado após cumprir sua pena.

Ao retornar a Michoacán, juntou-se ao Cartel del Milenio, do qual foi expulso após disputas internas de poder.

“El Mencho” então deixou seu estado natal rumo ao vizinho Jalisco, onde em 2009 fundou o “Mata Zetas”, logo renomeado para Cartel Jalisco Nueva Generación. Em 2011, o cartel cometeu um de seus massacres mais simbólicos, deixando 35 corpos perto de uma reunião de promotores em Veracruz (leste de Jalisco).

Com a vantagem sobre diversos grupos rivais, o CJNG cresceu rapidamente. Após a extradição de “El Chapo” e “Mayo” para os Estados Unidos, seu cartel tornou-se o mais poderoso em um país onde a violência ligada a esses grupos já ceifou mais de 450.000 vidas e deixou mais de 100.000 desaparecidos desde 2006.

No ano passado, o Departamento de Estado dos EUA declarou o CJNG uma organização terrorista, enfatizando sua “natureza transnacional com presença em praticamente todo o México”. Tráfico de drogas, venda de armas, extorsão, tráfico de pessoas e roubo de petróleo e minerais — Washington o acusou de uma série de crimes.

Incapaz de competir com seus rivais que controlavam a fronteira com os Estados Unidos, “El Mencho” se infiltrou em outros mercados.

“A Europa, a Ásia, a África e até mesmo a Austrália eram menos disputadas pelos mexicanos, e as drogas alcançam preços mais altos nesses lugares”, explica o Sr. Reveles.

Divorciado, Oseguera teve três filhos. Sua ex-esposa e dois de seus filhos foram presos. Ela foi libertada, enquanto seu irmão mais velho, conhecido como “El Menchito”, recebeu uma sentença de prisão perpétua nos Estados Unidos.

*Com informações da AFP