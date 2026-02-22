Exército mexicano mata ‘El Mencho, poderoso líder de cartel

Nemesio Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares

Ulises Ruiz/AFP El Mencho era líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG)



O Exército mexicano abateu neste domingo (22) o poderoso chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho“, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), indicaram vários meios de comunicação locais, embora ainda não haja confirmação oficial do governo.

Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões). Ele é um dos líderes do narcotráfico mais importantes a ser abatido após a prisão dos fundadores do Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, e Ismael “Mayo” Zambada, atualmente presos nos Estados Unidos.

A morte de Oseguera foi informada pelos jornais El Universal e Reforma, e pela emissora Televisa.

Mais cedo, homens armados bloquearam com carros e caminhões incendiados diversas vias do estado de Jalisco (oeste), em resposta a uma operação das forças federais na região.

Os bloqueios também se estenderam ao estado vizinho de Michoacán, onde o grupo de Oseguera tem presença.

O cartel de Oseguera foi formado em 2009 e se tornou uma das quadrilhas do narcotráfico mais violentas do México, segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos classificaram esse cartel como uma organização terrorista e o acusam de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil.

*Com informações da AFP