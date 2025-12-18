Jovem Pan > Notícias > Mundo > Quem era Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR morto em acidente aéreo nos EUA

Quem era Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR morto em acidente aéreo nos EUA

Americano foi um dos poucos pilotos na história a conquistar títulos em múltiplas divisões da categoria automobilística

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 17h43
Reprodução/Instagram/ Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR

Morto em queda de avião nesta quinta-feira (18), Greg Biffle foi um renomado piloto de automobilismo norte-americano, amplamente reconhecido por sua vitoriosa carreira na NASCAR. O jato executivo de Biffle caiu no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, durante tentativa de pouso. O acidente resultou na morte do ex-piloto, de sua esposa Cristina e de seus filhos.

Biffle é um dos poucos pilotos na história a conquistar títulos em múltiplas divisões da NASCAR, sendo lembrado por sua versatilidade e consistência:

  • Campeão da NASCAR Busch Series (2002): atualmente conhecida como Xfinity Series.
  • Campeão da NASCAR Truck Series (2000): foi o primeiro piloto a vencer o título em ambas as séries (Truck e Busch).
  • Sucesso na Cup Series: na divisão principal, acumulou 19 vitórias, incluindo a prestigiada Southern 500, e terminou como vice-campeão da temporada de 2005.
  • Reconhecimento: em 2023, foi nomeado um dos 75 Maiores Pilotos da História da NASCAR.
Em 2024, ele ganhou destaque nacional por seus esforços humanitários após o Furacão Helene em 2024. Piloto experiente de helicópteros, Biffle utilizou sua própria aeronave para realizar missões de resgate e entregar suprimentos para comunidades isoladas nas montanhas da Carolina do Norte, o que lhe rendeu o prêmio Myers Brothers Award por sua generosidade e serviço.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

