Quem era Greg Biffle, ex-piloto da NASCAR morto em acidente aéreo nos EUA

Morto em queda de avião nesta quinta-feira (18), Greg Biffle foi um renomado piloto de automobilismo norte-americano, amplamente reconhecido por sua vitoriosa carreira na NASCAR. O jato executivo de Biffle caiu no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, durante tentativa de pouso. O acidente resultou na morte do ex-piloto, de sua esposa Cristina e de seus filhos.

Biffle é um dos poucos pilotos na história a conquistar títulos em múltiplas divisões da NASCAR, sendo lembrado por sua versatilidade e consistência:

Campeão da NASCAR Busch Series (2002): atualmente conhecida como Xfinity Series.

Campeão da NASCAR Truck Series (2000): foi o primeiro piloto a vencer o título em ambas as séries (Truck e Busch).

Sucesso na Cup Series: na divisão principal, acumulou 19 vitórias, incluindo a prestigiada Southern 500, e terminou como vice-campeão da temporada de 2005.

Reconhecimento: em 2023, foi nomeado um dos 75 Maiores Pilotos da História da NASCAR.

Em 2024, ele ganhou destaque nacional por seus esforços humanitários após o Furacão Helene em 2024. Piloto experiente de helicópteros, Biffle utilizou sua própria aeronave para realizar missões de resgate e entregar suprimentos para comunidades isoladas nas montanhas da Carolina do Norte, o que lhe rendeu o prêmio Myers Brothers Award por sua generosidade e serviço.

