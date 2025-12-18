Avião cai na Carolina do Norte, mata ex-piloto da NASCAR e causa incêndio

Acidente ocorreu durante tentativa de pouso em aeroporto; além de Greg Biffle, morreram sua esposa, Cristina, e os dois filhos do casal, Emma e Ryder

Reprodução/X/@OnDisasters Avião Cessna C550 pega fogo após tentativa de pouso em aeroporto na Carolina do Norte



Um jato executivo caiu durante uma tentativa de pouso no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, na manhã de quinta-feira (18), provocando um grande incêndio e deixando mortos. Entre as vítimas estão o ex-piloto da NASCAR Greg Biffle, de 55 anos, sua esposa, Cristina, e os dois filhos do casal, Emma e Ryder. A informação foi confirmada por Garrett Mitchell, conhecido como Cleetus McFarland, amigo próximo da família, em publicação nas redes sociais. Segundo ele, Biffle, a esposa e as crianças estavam a caminho de passar a tarde com ele quando ocorreu o acidente.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), seis pessoas estavam a bordo da aeronave, um Cessna C550. O gabinete do xerife do condado de Iredell confirmou a existência de vítimas fatais, mas não detalhou inicialmente o número nem a identidade dos mortos. Posteriormente, as mortes da família de Biffle foram confirmadas por fontes próximas.

Dados de rastreamento indicam que o avião decolou do próprio aeroporto de Statesville pouco depois das 10h (horário local, 12h de Brasília), retornou rapidamente e caiu durante a tentativa de pouso. A aeronave estava registrada em nome da GB Aviation Leasing, empresa ligada a Biffle. Equipes de resgate de várias agências foram acionadas, e imagens de emissoras locais mostraram destroços em chamas espalhados pela área do aeroporto e regiões próximas, incluindo um campo de golfe.

Testemunhas relataram momentos de pânico ao ver o avião voando em baixa altitude antes da queda. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a FAA abriram investigação para apurar as causas do acidente. A AccuWeather informou que havia garoa, nuvens baixas e visibilidade reduzida no momento da queda, condições que devem ser analisadas pelos investigadores.

Greg Biffle construiu uma carreira de destaque na NASCAR, com 19 vitórias na Cup Series em 20 anos de competição. Em 2023, foi incluído na lista dos 75 maiores pilotos da história da categoria.