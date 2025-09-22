STF chama de ‘injusta’ sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como ‘ilegal’

O Supremo defende que o magistrado tem tido ‘atuação independente e dentro das leis e da Constituição’; Moraes diz que decisão ‘violenta o Direito Internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário’

Rosinei Coutinho/STF Moraes finalizou a nota com a afirmação de que continuará a julgar com independência e parcialidade



O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou uma nota, nesta segunda-feira (22), poucas horas após o governo Donald Trump sancionar a mulher do ministro Alexandre de Moraes, na qual diz lamentar e considerar “injusta” a nova medida financeira imposta pelos Estados Unidos contra membros do Judiciário brasileiro e seus familiares. A advogada Viviane Barci de Moraes e o Instituto Lex, de propriedade da família Moraes, foram sancionados com a Lei Magnitsky, mesmo dispositivo utilizado contra o seu marido.

A Corte afirma que, “infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos”. Na sequência, a nota menciona que a “quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica” do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por atentando à democracia.

“Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade”, afirmou o STF. O texto não foi assinado pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o que reflete alto grau de institucionalidade e apoio de todo o tribunal a Moraes e seus familiares neste momento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A nota termina reforçando a sensação de injustiça no tribunal, ao dizer que a ampliação das sanções financeiras para um familiar de Moraes é ainda mais injusta. O STF defende que Moraes tem tido “atuação independente e dentro das leis e da Constituição”.

Moraes também se manifestou em nota e chamou de “ilegal e lamentável” a sanção imposta contra a sua mulher. O ministro afirmou que a aplicação do dispositivo legal contrasta com a história dos Estados Unidos e “violenta o Direito Internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário”.

“Independência do Judiciário, coragem institucional e defesa à Soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo Povo brasileiro”, prosseguiu. O magistrado finalizou a nota com a afirmação de que continuará a julgar com independência e parcialidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos