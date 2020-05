Quem são os dois astronautas a bordo da SpaceX

Na tarde deste sábado (30), os Estados Unidos inauguraram uma nova fase na corrida espacial e, após cerca de 9 anos, dois astronautas norte-americanos estão a caminho do espaço.

Eles estão a bordo da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, empresa de exploração espacial do empresário Elon Musk. Às 16h22 (horário de Brasília), a Nasa lançou ao espaço Doug Hurley, 53 anos, e Bob Behnken, 49, veteranos da agência espacial.

O voo espacial é o primeiro tripulado feito por uma empresa privada. Segundo a Nasa, o lançamento foi um sucesso.

Além de veteranos da Nasa, Doug Hurley e Bob Behnken são amigos há mais de 20 anos e já participaram de outras missões espaciais, mas separadamente.

“Uma das coisas que realmente nos ajuda, como equipe, é o longo relacionamento que Doug e eu temos”, disse Behnken durante entrevistas coletivas com repórteres sobre a viagem ao espaço.

Segundo o The New York Times, Hurley e Behnken são casados com astronautas da agência. A esposa de Behnken é Megan McArthur, uma oceanógrafa que fez parte da missão para reparar e atualizar o Telescópio Espacial Hubble.

E Hurley é casado com Karen Nyberg, que passou quase seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS) em 2013 e se aposentou no final de março.

Thank you @SpaceX for the unique privilege of seeing #CrewDragon on the pad w/ @astro_doug . For us, a silver lining to this pandemic is the special time we’ve had together as a family prior to launch, only because of our extended quarantine. Photo: Sam FriedmanSpaceX pic.twitter.com/cQqfdPYIty

Ambos são ex-pilotos militares que chegaram ao posto de coronel. Behnken era da Força Aérea dos Estados Unidos e Hurley dos Fuzileiros Navais. Eles ingressaram na NASA em 2000 – dois dos 17 astronautas selecionados pela agência espacial naquele ano.

Dessa vez, após finalizar as cerca de 17 horas em órbita, Hurley e Behnken acoplarão à Estação Espacial Internacional (ISS), onde permanecerão cooperando com as operações. De acordo com New York Times, eles deverão ficar no local por pouco mais de um mês.

Scrubs are part of conducting spaceflight safely and successfully. During my last mission to @Space_Station weather caught us too! We're ready for the next launch opportunity!

There's a reason the name @NASAPersevere was selected for another of our Agency's our endeavours! pic.twitter.com/2ITrHTHbN7

— Bob Behnken (@AstroBehnken) May 29, 2020