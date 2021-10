Rainha Elizabeth desmarca compromissos das duas próximas semanas por ordens médicas

No último dia 20, a monarca passou por uma série de exames após cancelar uma viagem à Irlanda do Norte; ela poderá realizar atividades leves e participar de audiências vistuais no período

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Rainha Elizabeth não participará da COP26 e do Festival da Memória



A Rainha Elizabeth II demarcou nesta sexta-feira, 29, todos os seus atos oficiais “das duas próximas semanas” para descansar. Segundo comunicado do Palácio de Buckingham, ela tomou a decisão após recomendações médicas. “Seguindo seu recente conselho de que a Rainha deveria descansar por alguns dias, os médicos de Sua Majestade a aconselharam a continuar a descansar pelo menos nas próximas duas semanas”, diz nota, que acrescenta que a monarca continuará a realizar tarefas leves e de trabalho durante esse período, incluindo algumas audiências virtuais, mas não pode realizar nenhuma visita oficial.

Na última terça-feira, 26, Buckingham informou que a rainha não participaria da Conferência do Clima, a COP 26, em Glasgow, na Escócia. Ela também não participará do tradicional Festival da Memória no dia 13 de novembro. “Sua Majestade lamenta que isso signifique que ela não possa comparecer ao Festival da Memória no sábado, 13 de novembro. No entanto, continua sendo sua firme intenção de estar presente para o serviço nacional da memória no Domingo da Memória, em 14 de novembro”, finalizou o comunicado. No último dia 20, a monarca passou por uma série de exames após cancelar uma viagem à Irlanda do Norte.