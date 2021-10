Rainha Elizabeth II cancela viagem após receber orientação médica para descansar

Monarca iria para compromissos na Irlanda do Norte, mas, segundo comunicado de Buckingham, aceitou ‘relutantemente’ conselho dos profissionais de saúde

Ben Stansall/Pool via REUTERS Rainha Elizabeth cancelou viagem à Irlanda do Norte



O Palácio de Buckingham anunciou nesta quarta-feira, 20, que a Rainha Elizabeth II aceitou “relutantemente” orientações médicas para “descansar pelos próximos dias” e cancelou uma viagem que faria à Irlanda do Norte ainda nesta semana. “Sua Majestade está de bom humor e desapontada porque não poderá mais visitar a Irlanda do Norte, onde teria uma série de compromissos hoje e amanhã”, afirmou o comunicado. A nota não deixou claro o motivo pelo qual a Rainha recebeu o conselho médico para descansar e também não detalhou se a suspensão dos eventos fará com que ela não vá à Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, marcada para o fim deste mês. A monarca de 95 anos está no trono do Reino Unido há sete décadas após assumir o lugar do pai, o Rei Jorge VI, na década de 1950.