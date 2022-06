Rainha Elizabeth II passa mal e se ausenta das comemorações dos 70 anos de reinado

Em nota, o Palácio de Buckingham informou que a monarca teve um certo mal-estar e preferiu não participar da missa do Jubileu de Platina marcada para sexta

Aaron Chown / POOL / AFP Rainha Elizabeth II opta por não comparecer à missa de Jubileu de Platina



A rainha Elizabeth II não vai comparecer à missa do Jubileu de Platina em comemoração aos seus 70 anos de reinado, declarou nesta quinta-feira, 2, o Palácio de Buckingham informando que ela teve “um certo mal-estar”. “A rainha gostou muito do desfile por seu jubileu hoje (quinta) e o desfile aéreo, mas sentiu um certo mal-estar”, dizia a nota. “Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Serviço Nacional de Ação de Graças de amanhã na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que ela não comparecerá”, acrescentaram. O evento, previso para ser realizado nesta sexta no catedral de São Paulo, em Londres.

As festas em comemoração aos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II tiveram início nesta quinta-feira, 2, e vão ser realizadas até domingo. No primeiro dia, centenas de britânicos saíram às ruas para acompanhar o tradicional desfile de aniversário com cerca 500 militares, 400 músicos, 250 cavalos de 70 aviões da Força aérea, incluindo a patrulha acrobática Red Arrows, sobrevoando o palácio e uma segunda aparição da rainha, ao lado dos principais membros da família real – incluindo os três filhos pequenos de William e Catherine -, para saudar a multidão. Aos 96 anos, a monarca, que é a sexta mulher a assumir a Coroa britânica, supera o recorde da rainha Vitória, sua tataravó, e se torna a primeira a conseguir celebrar um Jubileu de Platina.