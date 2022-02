Rainha Elizabeth II presta condolências às vítimas das chuvas em Petrópolis

Monarca afirmou estar ‘profundamente triste’ com a destruição sofrida no local em decorrência das inundações no Brasil

Ben Stansall/Pool via REUTERS - 15/10/2020 Rainha Elizabeth afirma que está "profundamente triste" com a destruição em Petrópolis



A rainha Elizabeth II, de 95 anos e que recentemente testou positivo para Covid-19, do Reino Unido, utilizou as suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 21, para prestar condolências às vítimas e famílias afetadas pelos estragos causados em decorrência das chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A publicação foi compartilhada na página oficial da Família Real e a nota assinada pela comandante. A alteza direcionou o recado ao “povo do Brasil” e ressaltou que está “profundamente triste ao saber da trágica perda de vidas e destruição causada pelas terríveis inundações no Brasil” e que seus “pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e lares, bem como os serviços de emergência e todos aqueles que trabalham para apoiar os esforços de recuperação”.