Raio cai perto da Casa Branca, nos EUA, e deixa 4 pessoas em estado crítico

Dois homens e duas mulheres receberam socorro e foram encaminhadas para um hospital da região após o que porta-voz do governo chamou de ‘aparente impacto’

EFE/Kevin Dietsch / Pool Amanhecer na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos



Quatro pessoas ficaram feridas e estão em estado crítico de saúde após terem sido atingidas por um raio que caiu na última quinta-feira, 4, perto da Casa Branca, residência do presidente dos Estados Unidos em Washington. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do corpo de bombeiros da capital americana, Vito Maggiolo, informou que duas mulheres e dois homens adultos receberam atendimento médico e foram levados a um hospital em estado crítico após receberem o “aparente impacto”. O raio atingiu a Praça Lafayette, localizada ao norte da Casa Branca, durante uma grande tempestade de chuva e vento que caía em Washington naquele momento. As quatro pessoas foram encontradas em uma área arborizada perto da famosa estátua do ex-presidente dos EUA Andrew Jackson e, antes da chegada dos serviços de emergência, receberam atendimento da Polícia do Parque e do Serviço Secreto, encarregados de proteger a residência presidencial.

*Com informações da EFE