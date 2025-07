Raios deixam pelo menos 33 mortos na Índia

De acordo com departamento de gestão de desastres, mortes aconteceram durante uma tempestade que atingiu o estado de Bihar; vítimas são, em sua maioria, agricultores e trabalhadores que estavam ao ar livre

Foto de Sachin KUMAR / AFP Raios caem sobre o céu nublado durante as monções em Patna, no estado indiano de Bihar



Pelo menos 33 pessoas morreram no leste da Índia atingidas por raios provocados pelas tempestades da temporada de monções e dezenas ficaram feridas, informaram nesta sexta-feira (18) as autoridades. As mortes aconteceram durante uma tempestade que afetou o estado de Bihar na quarta e quinta-feira, informou em um comunicado o departamento local de gestão de desastres. As vítimas são, em sua maioria, agricultores e trabalhadores que estavam ao ar livre.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O estado de Bihar anunciou uma compensação de 4 milhões de rúpias (4.600 dólares, 25.500 reais) para as famílias dos mortos. Ao menos 243 pessoas morreram atingidas por raios em Bihar em 2024. No ano anterior, o balanço chegou a 275 mortos.

*Com informações da AFP