Rebeldes Houthi atacam navio americano no Mar Vermelho

Combatentes Houthi recém-recrutados entoam slogans enquanto viajam em um veículo militar durante uma reunião na capital Sanaa para mobilizar mais combatentes para as frentes de batalha para combater as forças pró-governo em várias cidades do Iêmen



Os rebeldes Houthi dispararam do Iêmen um míssil de cruzeiro em direção a um destróier americano no Mar Vermelho, contudo o armamento foi batido por um caça dos Estados Unidos. Esse foi o mais recente ataque da milícia iemenita contra o transporte marítimo global, em meio à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Os norte-americanos e suas nações aliadas começaram a atacar os rebeldes na sexta-feira, 12, após semanas de ataques à navegação no Mar Vermelho. Os Houthis, grupo rebelde xiita aliado ao Irã, não reconheceram imediatamente. O ataque desta segunda ocorreu contra o USS Laboon, um destróier da classe Arleigh Burke que opera no sul do Mar Vermelho. O míssil foi disparado de áreas militantes Houthi apoiadas pelo Irã no Iêmen. Não houve registro de feridos ou danos.

Os Estados Unidos retaliaram os ataques com mísseis de cruzeiro e bombas lançadas por caças, navios de guerra e um submarino. Os locais atingidos incluíram depósitos de armas, radares e centros de comando. Os houthis afirmaram que os ataques mataram cinco de seus soldados e feriram outros seis. Os rebeldes têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho desde novembro, em retaliação à ofensiva de Israel em Gaza contra o Hamas. No entanto, eles frequentemente atacam embarcações com vínculos tênues ou sem vínculos claros com Israel, colocando em risco a navegação em uma rota importante para o comércio global. Os ataques ameaçaram deflagrar um conflito mais amplo no Oriente Médio, apesar dos esforços do governo Biden e seus aliados para acalmar as tensões na região. A guerra no Iêmen, liderada pela Arábia Saudita e apoiada pelos EUA, já matou mais de 150 mil pessoas e criou um dos piores desastres humanitários do mundo.

A Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita no exílio contra o qual os houthis estão lutando, tentou se distanciar dos ataques aos locais dos rebeldes, enquanto busca manter uma delicada descompressão com o Irã e um cessar-fogo no Iêmen. O exército americano não confirmou especificamente que o fogo tinha como alvo o Laboon, mas os marinheiros americanos receberam fitas de combate por suas ações no Mar Vermelho, o que indica que eles enfrentaram hostilidades ativas com uma força inimiga. A navegação no Mar Vermelho foi afetada pelos ataques, e a Marinha dos EUA emitiu um aviso para que as embarcações com bandeira americana se afastassem das áreas ao redor do Iêmen por 72 horas após os ataques aéreos iniciais.