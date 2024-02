Sem Marta e Cristiane, técnico Arthur Elias convoca elenco para Copa Ouro

Treinador da seleção brasileira de futebol feminino aposta em novatas para o torneio

Divulgação/CBF Arthur Elias assumiu a seleção brasileira feminina em setembro



O treinador da seleção brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, surpreendeu ao anunciar nesta quinta-feira, 1º, a lista das 23 jogadoras convocadas para a Copa Ouro da Concacaf. As experientes Marta e Cristiane ficaram de fora, dando lugar a sete novatas. Entre as novidades estão a goleira Amanda, do Fluminense, a defensora Bia Menezes, do São Paulo, a meio-campista Vitória Yaya, do Corinthians, e as atacantes Aline Gomes e Duda Santos, ambas da Ferroviária. Além delas, as zagueiras Thaís Ferreira, do Tenerife, e Tarciane, do Corinthians, também foram convocadas. De acordo com o técnico, o torneio é uma oportunidade para observar novas jogadoras, mas nao significa que Marta e Cristiane estão fora dos planos para os Jogos Olímpicos de Paris.

A Copa Ouro da Concacaf contará, pela primeira vez na história, com a participação de Argentina, Colômbia e Paraguai, além das seleções da América do Norte e Central. O campeonato será disputado em quatro cidades dos Estados Unidos: San Diego, Carson, Los Angeles e Houston. A seleção brasileira está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá e do vencedor do confronto entre Haiti e Porto Rico. A estreia do Brasil será no dia 21 de fevereiro, contra Haiti ou Porto Rico, seguido pelo confronto contra a Colômbia no dia 24 e o jogo contra o Panamá no dia 26.

Confira a lista das 23 jogadoras convocadas: Letícia, Luciana e Amanda (goleiras); Rafaelle, Lauren, Antonia, Tarciane, Thaís Ferreira, Yasmim e Bia Menezes (defensoras); Ary Borges, Aline Milene, Duda Sampaio, Julia Bianchi e Vitória Yaya (meio-campistas); Duda Santos, Adriana, Geyse, Bia Zaneratto, Debinha, Gabi Nunes, Gabi Portilho e Aline Gomes (atacantes).

Publicado por Adrielle Farias

