Refém libertada pelo Hamas foi operada por um veterinário quando estava no cativeiro: ‘Ela está traumatizada’

Mia Shem foi um das últimas pessoas a ser libertada antes do fim da trégua entre Israel e o grupo islâmico; família conta que ela pouco fala sobre o que viveu quando estava sequestrada

AFP Uma captura de um vídeo da AFPTV mostra a refém franco-israelense Mia Shem, de 21 anos, sendo entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha na cidade de Gaza



A francesa israelense Mia Shem, de 21 anos, que foi uma das pessoas sequestradas pelo Hamas no dia 7 de outubro, mas que foi libertada durante a trégua com Israel que durou sete dias, contou que foi operada por um veterinário quando estava sob controle do grupo islâmico. Shem foi a menina que apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas que mostrava ela com pinos nos braços – ela tinha de contundido durante o sequestro. Em entrevista ao ‘Jerusalem Post’, Vivian Hadar, tia da jovem, contou que o precedimento cirúrgico a qual a sobrinha foi submetida foi realizada por um veterinário, e não por um médio. “Ela está traumatizada, magra e fraca”, contou Vivian, relatando o estado de saúde atual da jovem, e contando que Mia fez fisioterapia por conta própria para tentar se recuperar quando se deu conta da gravidade do ferimento. Para sobreviver durante os quase dois meses que esteve sob posse dos terroristas, a menina falou que nasceu na França e que não era militar. A família da jovem conta que ela não fala sobre o que viveu no cativeiro e eles evitam perguntar. Hamas e Israel firmaram um acordo no final de novembro que possibilitou a libertação de 105 reféns, dos quais 81 são israelenses e 24 estrangeiros (23 tailandeses e um filipino). Com o fim da trégua, o cessar-fogo na Faixa de Gaza foi reiniciado, e 137 pessoas ainda são feitas de reféns pelo Hamas. Entre os prisioneiros ainda mantidos pelo Hamas e outros grupos armados dentro do território estão 115 homens, 20 mulheres e duas crianças, de acordo com atualizações do gabinete do primeiro-ministro de Israel. Desses, dez são idosos com mais de 75 anos de idade.