Mulheres jogam sopa em quadro de Monet exposto em museu na França

Duas mulheres jogaram sopa em um quadro do famoso impressionista Claude Monet neste sábado, 10, exposto no Museu de Belas Artes de Lyon, na França. Elas pertencem ao grupo “Riposte Alimentaire” e afirmam ser ativistas sociais e climáticas. Dois jovens que jogaram sopa em uma obra-prima de Leonardo da Vinci em janeiro, no Louvre, também integram o mesmo grupo. Em ambos os casos, as pinturas estavam protegidas com vidro. De acordo com a organização francesa, a justificativa para ação é de que “esta primavera é a única que nos restará se não reagirmos” e que eles buscam por soluções alternativas para enfrentar as mudanças climáticas e a insegurança alimentar pelo mundo. A proposta do Riposte Alimentaire é que os alimentos sejam incluídos em um sistema de seguridade social para combater a fome pelo mundo.

*Com informações da EFE