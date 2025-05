Rei Charles III chega ao Canadá para fortalecer soberania em meio a ameaças de anexação por Trump

Viagem ocorre após repetidas declarações do presidente americano, Donald Trump, sugerindo a possibilidade de anexação do Canadá, o que tem gerado forte reação política em Ottawa

SEAN KILPATRICKPOOLAFP primeiro-ministro Mark Carney (2º e) e sua esposa Diana Fox Carney (es) cumprimentam o rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha ao chegarem à residência oficial do governador-geral do Canadá, Rideau Hall, em Ottawa, Canadá, em 26 de maio de 2025. O rei Charles III da Grã-Bretanha está indo para o Canadá para uma breve, mas "impactante" visita, em um momento em que o presidente Donald Trump está cogitando a ideia de tornar seu vizinho do norte o 51º estado dos EUA



O rei Charles III chegou nesta segunda-feira (26), ao Canadá para uma visita oficial que, segundo o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, simboliza o fortalecimento da soberania do país em um momento de tensão diplomática com os Estados Unidos. A viagem ocorre após repetidas declarações do presidente americano, Donald Trump, sugerindo a possibilidade de anexação do Canadá, o que tem gerado forte reação política em Ottawa. Em comunicado oficial, Carney afirmou: “Hoje, somos honrados em dar as boas-vindas a Suas Majestades o Rei Charles III e a Rainha Camilla ao Canadá”. A visita, segundo ele, reforça o vínculo com a Coroa britânica, “forjado ao longo de gerações, moldado por histórias compartilhadas e fundamentado em valores comuns”. O rei é o chefe de Estado do Canadá, que faz parte da Commonwealth britânica, formada por ex-colônias do Reino Unido.

Para Carney, o gesto tem peso histórico e político. “Quase 70 anos após o Soberano do Canadá abrir o Parlamento pela primeira vez, essa honra histórica corresponde ao peso de nosso tempo.” Segundo ele, o discurso que o rei fará nesta terça-feira no Senado “fala à nossa tradição e amizade duradouras, à vitalidade da nossa monarquia constitucional e à identidade distinta do Canadá”. O premiê aproveitou o momento para reafirmar a identidade nacional do país: “A força do Canadá está em construir um futuro sólido enquanto abraça suas raízes inglesas, francesas e indígenas”. No discurso do trono, Charles apresentará a agenda do novo Parlamento, com foco em crescimento econômico, segurança, custo de vida e uma redefinição das relações com os EUA.

*Com informações do Estadão Conteúdo