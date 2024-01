Rei Charles III dá entrada em hospital para se submeter à cirurgia de próstata

Acompanhado da rainha Camilla, monarca chegou ao London Clinic, local onde Kate Middleton se recupera da cirurgia abdominal

O rei Charles III deu entrada nesta sexta-feira, 26, em um hospital de Londres para ser submetido a uma cirurgia na próstata. A informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham. Segundo comunicado da Casa Real, o monarca está satisfeito por constatar que seu diagnóstico teve um impacto positivo na sensibilização da população para a saúde. “O rei foi internado em um hospital de Londres esta manhã para um tratamento planejado. Sua Majestade gostaria de agradecer a todos aqueles que enviaram seus votos de boa sorte durante a última semana e está encantado por saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na sensibilização dos cidadãos sobre a saúde”, ressaltou a nota.

O palácio acrescentou que os compromissos públicos do rei serão adiados. Charles III expressou o desejo de compartilhar sua condição com o público para encorajar outros homens a fazerem check-ups. A imprensa britânica transmitiu imagens de Charles III saindo de sua residência em Clarence House e entrando no hospital London Clinic na companhia da rainha Camilla. No mesmo local, a princesa de Gales, Kate Middleton, se recupera da cirurgia abdominal a que foi submetida na semana passada.

