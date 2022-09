Rei Charles III teria ordenado aparição pública dos príncipes William e Harry com suas esposas

Irmãos caminharam por cerca de 40 minutos nos arredores do Castelo de Windsor com Kate Middleton e Meghan Markle e uma possível reconciliação foi especulada

A primeira aparição pública de príncipe William e Kate Middleton com príncipe Harry e Meghan Markle atraiu as atenções do mundo e gerou especulações de que os irmãos teriam se reconciliado após a morte da rainha Elizabeth II. No entanto, eles só teriam saído juntos por ordem do agora rei Charles III. Segundo o portal britânico Daily Mail, William convidou Harry para uma caminhada nos arredores do Castelo de Windsor após receber um telefonema do pai. Acompanhados de suas mulheres, os príncipes andaram por cerca de 40 minutos. Eles viram de perto os tributos feitos à avó, que morreu aos 96 anos na última quinta-feira, 8, e interagiram com a multidão aglomerada nas ruas da Inglaterra. Especialistas em família real acreditam que esse momento pode, sim, representar uma mudança no relacionamento dos irmãos. A relação entre eles estaria estremecida desde que Harry deixou a Inglaterra com a família para morar nos Estados Unidos e passou a dar entrevistas falando da família real. Quando a rainha morreu, Harry e Meghan já estavam na Europa participando de uma série de eventos de caridade. Acredita-se que o casal não tinha planos de se encontrar com William e Kate nessa viagem. Um porta-voz do Palácio de Kensington confirmou apenas que foi o príncipe de Gales que convidou o irmão e a cunhada para se juntarem a ele e a Kate na caminhada pública.