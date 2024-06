Conselho de Ética arquiva representação contra Janones por suspeita de rachadinha

Com 12 votos a favor e 5 contra o relatório de Boulos, a decisão foi tomada em meio a discursos acalorados de parlamentares bolsonaristas presentes em peso na sessão

Em sessão conturbada, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (5) o parecer de Guilherme Boulos (PSOL-SP) que resultou no arquivamento da representação contra André Janones (Avante-MG) por suspeita de prática de rachadinha. Com 12 votos a favor e 5 contra o relatório de Boulos, a decisão foi tomada em meio a discursos acalorados de parlamentares bolsonaristas presentes em peso na sessão. André Janones negou veementemente as acusações de rachadinha, alegando que solicitou contribuições de amigos para quitar dívidas de campanha das eleições de 2016. Por outro lado, Boulos utilizou uma interpretação questionável de uma decisão do STF e citou a declaração de Janones como argumento para sugerir o arquivamento do processo.

Durante a sessão, Janones reiterou sua inocência em relação à prática de rachadinha, mantendo sua versão de que as contribuições recebidas foram legítimas e utilizadas para fins eleitorais. A presença maciça de parlamentares bolsonaristas no Conselho de Ética evidenciou a polarização política que permeia o cenário atual do Congresso Nacional.

Publicado por Heverton Nascimento





*Reportagem produzida com auxílio de IA