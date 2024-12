Rei Charles III lembra tratamento contra o câncer e agradece a médicos em discurso de Natal

Monarca quebrou protocolo e fez pronunciamento fora de uma residência real; seu diagnóstico ocorreu em fevereiro, enquanto sua nora, a princesa Kate Middleton, revelou seu estado de saúde em março

O rei Charles III faz discurso de Natal na Capela de Fitzrovia, no centro de Londres



O rei Charles 3º, de 75 anos, fez um discurso emocionado neste Natal, onde expressou sua gratidão aos médicos que o atenderam, assim como à nora, Kate Middleton, mulher do príncipe William, que também recebeu cuidados após ser diagnosticada com câncer. Durante sua fala, o monarca enfatizou a relevância do apoio mútuo e da aprendizagem coletiva. “Do ponto de vista pessoal, agradeço de coração aos médicos e enfermeiros altruístas que neste ano apoiaram a mim e a outros membros da minha família nas incertezas e ansiedades da doença e ajudaram a fornecer a força, o cuidado e o conforto de que precisávamos”, disse o rei.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio de Buckingham, o diagnóstico de câncer do rei ocorreu em fevereiro, enquanto Kate Middleton revelou seu estado de saúde em março. Embora o tipo específico de câncer que afeta Charles não tenha sido divulgado, foi confirmado que não se trata de câncer de próstata. A condição do rei foi identificada durante uma internação para um procedimento relacionado à próstata aumentada.

O rei Charles III quebrou a tradição ao gravar sua mensagem de Natal de 2024 na Capela de Fitzrovia, no centro de Londres, um local raro para discursos reais. A capela, que fazia parte do Middlesex Hospital até sua demolição em 1924, atualmente é usada para meditação, eventos e celebrações inter-religiosas. O local também possui significado histórico para a família real: foi onde a princesa Diana, primeira esposa do rei, inaugurou a primeira ala de Londres dedicada a pacientes com AIDS.

É incomum que a mensagem de Natal não seja registrada em uma das propriedades reais, como o Palácio de Buckingham ou o Castelo de Windsor. A última ocasião em que isso havia ocorrido foi em 2006, quando a rainha Elizabeth II optou por gravar fora das residências oficiais.

