Masuimi Max, atriz de ‘Triplo X’, morre aos 45 anos

Ainda não há informações sobre a causa da morte da artista

Reprodução / Instagram @masuimimax Atriz Mausimi Max foi encontrada morta aos 45 anos



A atriz Masuimi Max, de 45 anos, foi encontrada morta em sua residência após a polícia de Nevada, nos EUA, ter sido notificada por uma ligação na manhã de ontem. De acordo com informações do TMZ, a modelo já estava sem vida quando as autoridades chegaram ao local. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado a morte da artista. Masuimi ficou conhecida por estrelar o filme “Triplo X – Estado de Emergência” e por suas inúmeras aparições em revistas como Playboy e Maxim. Em publicações recentes no seu perfil do Instagram, ela vinha divulgando uma performance artística no evento Vega Chaos, em Las Vegas, programado para acontecer neste sábado, 27.