Rei Charles III retira de Harry e Meghan mansão no Reino Unido

O rei Charles III decidiu despejar o filho Harry e a nora Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage, localizada no Reino Unido. O motivo foi um livro publicado neste ano pelo príncipe, informou um porta-voz do casal. “Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”, disse o porta-voz. Os jornais “The Sun” e “The Telegraph”, que revelaram a informação horas antes, disseram que o Palácio de Buckingham enviou “um aviso de expulsão” ao casal, que deixou o Reino Unido em 2020. Atualmente, Harry e Meghan moram nos Estados Unidos. Em 2018, a rainha Elizabeth II concedeu a mansão Frogmore Cottage para os duques de Sussex, como presente de casamento. A residência de cinco quartos fica perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres. Durante a hospedagem do casal, houve uma polêmica. As caras obras de reforma que fizeram, de mais de US$ 2,4 milhões – em torno de R$ 12,5 milhões, financiados com dinheiro público, causaram um escândalo. O príncipe Harry teve de devolver o valor. O jornal The Sun ainda disse que o rei Charles não propôs uma nova residência aos duques de Sussex. Assim, o casal não terá residência real durante visitas ao Reino Unido. A decisão de Charles III, de acordo com o jornal, seria baseada no livro de memórias “O que sobra”, no qual Harry faz um acerto de contas com sua família. Além disso, o rei teria pedido ao príncipe Andrew que se mudasse para a mansão no Reino Unido.